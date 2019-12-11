البطولة الاحترافية.. الوداد يسحق خريبكة بميدانه ويرتقي للـ” بوديوم”

أسقط فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، مضيفه أولمبيك خريبكة برباعية كاملة، في المباراة التي جمعت بينهما عشية اليوم الأربعاء، بملعب “الفوسفاط” بخريبكة، برسم الجولة التاسعة من البطولة الاحترافية لكرة القدم.

وحسم الفريق الضيف المباراة، منذ الدقيقة 16 التي وجدته متقدما بثلاثية، تناوب على تسجيلها كل من ميشيل باباتوندي، أشرف داري، واسماعيل الحداد، وهي الثلاثية التي انتهت على إيقاعها الجولة الأولى.

الجولة الثانية ستعرف إضافة الوداد لرابع الأهداف، بواسطة باباتوندي، في الدقيقة 76، بعد أن ظهر أصحاب الأرض بمستوى متواضع ولم يقوو على العودة في النتيجة.

هذا الانتصار، مكن الوداد من رفع رصيده إلى النقطة 13 بالمركز الثالث، بينما تجمد رصيد أولمبيك خريبكة عند النقطة 7 في المركز 14.