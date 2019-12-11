أسطورة السينما العالمية يبعث رسالة خاصة إلى مراكش وأهلها

بعث نجم السينما العالمية، وأسطورة هوليوود “روبرت ريدفورد”، أمس الثلاثاء، رسالة خاصة إلى الجمهور المغربي، خصوصا المراكشي، بعد تكريمه في المهرجان الدولي للفيلم في مراكش.

وأعرب “ريدفورد”، في رسالته، عن شكره لأهل مراكش، وقال: “من دواعي سروري أن أزور مدينتكم من خلال مهرجان مراكش السينمائي، لقد اكتشفت المغرب للمرة الأولى منذ عدة أعوام، وكنت آمل دائما أن تتاح لي الفرصة للعودة إليه من جديد”.

وأضاف النجم المكرم في مراكش: “أشعر بأن هناك اتصال كبير بيني وهذا البلد المضياف، وبدفء شعبه، وتنوع ثقافته، وتاريخه العميق في سرد القصص، التي تعود إلى آلاف السنين، والتي تغلغلت في كياني بسحر جمالها، واحترامها”.

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وأكمل “روبرت ريدفورد” رسالته مدونا: “أود أنا وزوجتي “سِيبيل” أن نشكركم على الروح الطيبة والمِضيافة، التي قدمتموها لنا خلال زيارتنا”.

وأعجب “ريدفورد” بالأسواق الشعبية في مراكش، ومناظرها المميزة، وقال: “نحن نأخذ معنا العديد من الذكريات الرائعة، والأهم من ذلك شعورنا بالكرم، الذي شاركتمونا إياه، على أمل العودة قريبا”.

وكان “ريدفورد” قد التقى جمهور مهرجان مراكش في فقرة “محادثة مع”، حيث شاركه جزءً من تجربته، كما حظي بتكريم خاص ضمن المهرجان نفسه.