الناشطة البيئية السويدية غريتا تونبرغ شخصية عام 2019 في "تايم"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اختارت مجلّة "تايم" الأميركية النّاشطة البيئيّة السّويديّة، غريتا تونبرغ، شخصيّة للعام 2019، وفق ما أعلنته اليوم، الأربعاء، معنونةً صفحتها الأولى الّتي احتلّتها صورة تونبرغ، بعنوان "قوّة الشّباب"، بعد أن أصبحت السويدية البالغة من العمر 16 عاما رمزا للتحرك من أجل محاربة التغير المناخي عبر العالم، وجمعت الملايين من المناصرين لقضيتها لكنها لم تحصل على جائزة "نوبل" للسلام بعدما تم التداول باسمها كثيرا.

وتكون تونبرغ بذلك اصغر حائزة على هذا اللقب الذي بدأت مجلة "تايم" تمنحه عام 1927، بعد أن بدأت التظاهر وحيدة من أجل المناخ في صيف 2018 كل يوم جمعة أمام البرلمان السويدي ثم توسعت حركتها لتشمل ناشطين من كل أنحاء العالم.

كذلك فقد تظاهروا بقوة في أيلول/سبتمبر مع ملايين الأشخاص في شوارع مدن العالم أجمع، قبل قمة الأمم المتحدة حول المناخ. وخلال هذه القمة، ألقت الشابة السويدية خطابا أمام الأمم المتحدة نددت فيه بعدم تحرك قوى العالم في مواجهة التغير المناخي وحمل عنوان "كيف تجرؤون؟".

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وغريتا تونبرغ التي حضرت في الأيام الماضية مؤتمر المناخ في مدريد اختارتها مجلة "تايم" لتتقدم على خمسة مرشحين وصلوا إلى النهائيات، وهم: الرّئيس الأميركي دونالد ترامب، وزعيمة الديموقراطيين في الكونغرس الأميركي، نانسي بيلوسي ونجمة فريق الولايات المتحدة النسائي لكرة القدم، ميغان رابينو.

إلى جانب مخبر وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي. آي. إيه.) الذي نبه إلى الاتصال الهاتفي بين ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وكان وراء إطلاق إجراءات عزل الرئيس، بالإضافة إلى المتظاهرين المطالبين بالديموقراطية في هونغ كونغ.

وفي العام 2018 اختارت المجلة الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده في إسطنبول في تشرين الأول/ أكتوبر 2018 شخصية العام بعد مقتله، إلى جانب عدة صحافيين آخرين يعتبرون رموزا عن البحث عن الحقيقة والمخاطر التي يواجهونها.