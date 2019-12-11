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شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يدعم مستشفى الثورة بتعز بأجهزة والمحافظ يشكره والان مع التفاصيل
الأربعاء 11 ديسمبر 2019
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية بدعم هئية مستشفى الثورة العام بتعز باجهزة طبية ومعدات حديثة ومتتطورة ، ستحقق لتعز وابنائها نقلة نوعية في تقديم الخدمات الصحية.
ولايزال مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية مستمراً في ضخ مساعداته الإنسانية ودعمه السخي لمحافظة تعز ، وخاصة في الجانب الصحي ، ولاتزال المعونات والمساعدات المقدمة لتعز من مركز الملك سلمان تتواصل دون توقف.
وتشتمل الأجهزة التي تم اعتمادها لمستشفى الثورة العام بتعز من قبل مركز الملك سلمان على الآتي :
١- جهاز الاشعة المقطعية المحوري .
٢- جهاز تخدير متكامل .
٣- جهاز عناية مركزة .
٤- جهاز اشعة الترسوند .
٥- أجهزة منظار جهاز هضمي .
٦- جهاز منظار للبلعوم .
٧- جهاز فحص للعيون .
٨- جهاز تخطيط الدماغ .
٩- جهاز تخطيط القلب .
١٠- جهاز مركزي لمراقبة العلامات الحيوي ثابت .
١١- جهاز مراقبة العلامات الحيوية متحرك .
١٢- جهاز ventilator للكبار والاطفال .
١٣- جهاز تعقيم بخار متكامل عدد 3
١٤_ جهاز P O plaster لطوارئ العظام .
١٥ - جهاز Nebulizer .
١٦- طاولة غرفة عمليات متحركة مع ملحقاتها من إضاءة واُكسجين .
وشكر محافظ محافظة تعز الاستاذ نبيل شمسان ، مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية ، لكل الدعم السخي المتواصل الذي يقدمه لتعز منذ اول يوم حرب حتى هذا اليوم ، مؤكداً انه ليس بغريب على مركز الملك سلمان كرمه ودعمه السخي الدائم لتعز منذ اللحظات الاولى لإندلاع الحرب في تعز ، وهذا إن دل على شيء ، فانما يدل على حرص الملك سلمان وولي عهده الامير محمد بن سلمان ، على ترميم كل الشروخ التي تسببت بها الحرب في تعز ، وبلسمة جراحها ، وانتشال مؤسساتها وإعادة تاهيلها على اكمل وجه ، حتى تقدم تلك المؤسسات لابناء تعز الخدمة التي يستحقونها ابناء تعز المحبين للملكة قيادة وحكومةً وشعباً.
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