شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة دعم لبنان: لابد من اعتماد ميزانية موثقة لعام 2020 سريعا والان نبدء بالتفاصيل

قالت المجموعة الدولية لدعم لبنان في مسودة بيان اليوم الأربعاء إن هناك حاجة ملحة لأن يتبنى لبنان حزمة إصلاحات اقتصادية مستدامة وشاملة وذات مصداقية. دعت المجموعة أيضا السلطات اللبنانية إلى اعتماد ميزانية موثوقة للعام 2020 في غضون أسابيع من تشكيل الحكومة الجديدة. كانت فرنسا دعت إلى عقد اجتماع للمجموعة في 11 ديسمبر من أجل حشد المساعدة للبنان الذي يمر بأزمة اقتصادية خانقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجموعة دعم لبنان: لابد من اعتماد ميزانية موثقة لعام 2020 سريعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.