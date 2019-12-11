سلفاكير ومشار يبحثان القضايا العالقة باتفاق السلام في جوبا

بحث رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، وزعيم المعارضة رياك مشار، الأربعاء، القضايا العالقة في اتفاقية السلام، وخاصة قضية عدد الولايات وحدودها، وذلك بحضور نائب رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق محمد حمدان دقلو.

يأتي الاجتماع التشاوري بين سلفاكير ومشار، في محاولة لتقييم التقدم في القضايا العالقة التي تشمل عدد الولايات وحدودها، وذلك بعد فشل الأطراف في الاتفاق على هذه القضية الأسبوع الماضي.

وقال زعيم المعارضة بجنوب السودان، في تصريحات صحفية، إن الاجتماع مع سيلفاكير، يهدف لضمان تنفيذ اتفاق السلام الموقع بينهما.





بدوره قال توت قاتلوك مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية، إن الاجتماع ناقش حلول للقضايا المعلقة التي تعرقل تنفيذ اتفاقية السلام، وأضاف أن الجانبان سيلتقيان بلجنة الأمن لمراجعة التقدم في تنفيذ الترتيبات الأمنية.

وفي السياق ذاته، حث نائب رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق محمد حمدان دقلو، شعب جنوب السودان على دعم تنفيذ اتفاقية السلام، ووصف الاجتماع بين الزعمين بأنه مهم نحو تنفيذ القضايا العالقة بشأن اتفاق السلام.

Advertisements

وبعد فشل الأطراف في التوصل إلى توافق في الآراء الأسبوع الماضي بشأن مسألة عدد الولايات والحدود، اقترحت الحكومة حل القضية المثيرة للجدل حول اتفاقية السلام من خلال الاستفتاء.

وأشار إلى أن زيارة مشار تستغرق 4 أيام يلتقي خلالها أيضا المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني.

ووقّع سلفاكير ومشار وجماعات المعارضة في أغسطس/آب من العام الماضي اتفاق سلام بالخرطوم أنهى نزاعا استمر 5 سنوات.

واتفق فرقاء جنوب السودان، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على تمديد موعد إعلان الحكومة الانتقالية 100 يوم.

وتشترط المعارضة بجمهورية جنوب السودان بقيادة رياك مشار، حل القضايا العالقة بينها وبين سلفاكير ميارديت لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية التي كان من المقرر إعلانها في 12 نوفمبر/تشرين الماضي قبل أن يتم تمديدها.



