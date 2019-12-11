الدنمارك تعتقل 20 شخصا في مداهمات لمكافحة الإرهاب

اعتقلت الشرطة الدنماركية، الأربعاء، نحو 20 شخصا تشتبه في قيامهم بالتخطيط لشن هجوم إرهابي، وذلك في مداهمات نفذتها في أنحاء البلاد.



وقال فليمينج دريجر، رئيس العمليات بجهاز المخابرات، في مؤتمر صحفي: "تقديرنا أن هؤلاء الناس لهم دافع إرهابي".

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وحول مجهودات السلطات الدنماركية في مواجهة الإرهاب، أعلنت نهاية الشهر الماضي إسقاط جنسية اثنين من مواطنيها بسبب التحاقهما بالقتال في صفوف تنظيم داعش الإرهابي.

وقالت وزارة الهجرة والاندماج، في بيان، إنه "تم اتخاذ قرارين بإسقاط الجنسية بسبب سلوك ضار جدا بالمصالح الحيوية للدنمارك".

وهذا أول تطبيق لقانون تم تبنيه في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول يتيح إسقاط الجنسية بقرار إداري بسيط، عن إرهابيين يحملون جنسية مزدوجة، توجهوا للقتال في الخارج وليسوا على أراضي الدنمارك.