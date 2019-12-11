البحرية المصرية تنفذ أنشطة تدريبية بمسرح عمليات البحر المتوسط

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفذت القوات البحرية المصرية عددا من الأنشطة القتالية ذات النوعية الاحترافية، التي تهدف إلى فرض السيطرة البحرية على المناطق الاقتصادية بالبحر وتأمين الأهداف الحيوية في المياه العميقة، وذلك عبر "صاروخ هاربون" المضاد للسفن.

وفي بيان له، أكد المتحدث العسكري المصري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي أن تشكيلا بحريا قتاليا يتكون من وحدات بحرية ذات تنوع قتالي على رأسها إحدى حاملات المروحيات طراز "ميسترال"، ومجموعتها القتالية، قد نفذ عددا من الأنشطة القتالية والتدريبية بمسرح عمليات البحر المتوسط.

وقد تضمنت تلك الأنشطه قيام إحدى الغواصات المصرية بإطلاق صاروخ مكبسل عمق سطح من طراز "هاربون"، وهو صاروخ مضاد للسفن ويصل مداه إلى أكثر من 130 كم.

وأكد نجاح عملية إطلاق الصاروخ (عمق سطح) من الغواصة بعمق البحر، مدى الاحترافية التي وصل إليها رجال القوات البحرية المصرية وأطقم الوحدات والتشكيلات المقاتلة، وقد ظهر ذلك من خلال قدراتهم على التعامل مع أحدث التكنولوجيات والأنظمة العسكرية الحديثة بدقة وكفاءة عالية لتحقيق الأمن البحري وتأمين المصالح الاقتصادية لمصر في المياه العميقة.

تأتي تلك التدريبات تنفيذاً لاستراتيجية عسكرية مصرية تهدف إلى تطوير القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر التي تشهدها المنطقة.