البرهان يلتقي الرميثي ويشيد بالدعم الإماراتي للسودان

التقى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي في السودان، الأربعاء، في الخرطوم الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية.

كما التقى الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي مع الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين قائد الأركان المشتركة السودانية.

وجرى خلال اللقاءين بحث علاقات التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات والسودان خاصة في الجوانب والشؤون الدفاعية والعسكرية، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.





وبحسب وكالة الأنباء السودانية، أشاد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بدور الإمارات قيادة وجيشا وشعبا في دعم بلاده واهتمامها بمصالح السودان بما يعزز العلاقات بين البلدين.



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وأكد البرهان أهمية التعاون المشترك بين البلدين وكل دول الإقليم للوقوف ضد التهديدات الماثلة.

ودعا إلى تعزيز علاقات التعاون العسكري وتحويلها لعلاقات فاعلة تتبادل فيها التجارب والخبرات ومعارف التدريب المختلفة والتنسيق والمشاركة العسكرية المستدامة والمتواصلة بما يؤطر لآفاق أفضل.

وبدأ رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، الثلاثاء، زيارة إلى السودان تستغرق يومين، لتعزيز التعاون.



وكان في استقباله بقاعدة الخرطوم الجوية رئيس هيئة الأركان السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، وسفير دولة الإمارات بالخرطوم حمد محمد الجنيبي، إلى جانب عدد من قادة القوات المسلحة السودانية.

وتأتي الزيارة في إطار العلاقات المتطورة بين الخرطوم وأبوظبي في مجالات التعاون العسكري، وفق صحيفة "الراكوبة" السودانية.

ويجري رئيس أركان الجيش الإماراتي مباحثات مع نظيره السوداني حول سبل دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين.