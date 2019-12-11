طهران تحفر أنفاقا ضخمة في إحدى قواعدها العسكرية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

أفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن إيران بدأت بحفر أنفاق في قاعدة «الإمام علي» في شرق سوريا على الحدود مع العراق، والتي تتحدث التقارير عن أنها مستخدمة من قبل إيران.

ونشرت شركة ImageSat International صورا من أقمار صناعية قالت إنها تظهر حفر الأنفاق في قاعدة «الإمام علي» العسكرية في البوكمال على الحدود السورية – العراقية.

Advertisements

وأشارت إلى أن عرض النفق يقدر بـ 4 أو 5 أمتار، مما يكفي لمرور شاحنات وعربات كبيرة. ورجحت أن الأنفاق مخصصة لتخزين أسلحة أو مواد حساسة.

من جهتها أشارت قناة فوكس نيوز الأمريكية إلى أن مصادر استخباراتية أكدت لها صحة الصور. وحسب المعلومات التي أوردتها فإن طول النفق يقدر بنحو 400 قدم (120 مترا) وعرضه بـ 15 قدما (4.5 أمتار) وعمقه بـ 13 قدما (نحو 4 أمتار).

وتقول المصادر الاستخباراتية لـ «فوكس» إن النفق سيكون مخصصا لتخزين صواريخ وأسلحة، وإنه في المراحل النهائية من بنائه وسيبدأ استخدامه قريبا.