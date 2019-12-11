شكرا لقرائتكم واشنطن وأنقرة.. عقوبات أميركية تقترب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - مررت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، مشروع عقوبات على تركيا.

في المقابل قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في وقت سابق الأربعاء، إن بلاده سترد إذا اتخذت الولايات المتحدة إجراءات سلبية ضدها، وذلك ردا على سؤال عن احتمال فرض واشنطن عقوبات على أنقرة لشرائها أنظمة إس-400 الدفاعية الروسية.

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وفي مقابلة مع تلفزيون "خبر" التركي، قال تشاووش أوغلو أيضاً إن تركيا منفتحة على شراء بدائل للمقاتلة إف-35 الأميركية، بما في ذلك مقاتلات من روسيا، وذلك بعدما علقت الولايات المتحدة مشاركة أنقرة في برنامج المقاتلة بسبب صفقة إس-400.

يأتي ذلك فيما ألمح وزير الخارجية التركي بمنع الولايات المتحدة من استخدام قاعدتين جويتين استراتيجيتين رداً على العقوبات الأميركية المحتملة ضد بلاده، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

وكان مجلس النواب الأميركي قد أقر تشريع عقوبات واسعة على تركيا في وقت سابق من هذا العام. وقدم أعضاء مجلس الشيوخ مشاريع قوانين عديدة في أعقاب التوغل العسكري التركي في شمال سوريا، وشراء تركيا منظومة صواريخ إس-400 الروسية.