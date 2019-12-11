سرحان: نقف إلى جانب القضاء والقضاة صونا لكرامتهم وتحصينا لاستقلاليتهم

أكد وزير العدل في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ القاضي ​ألبرت سرحان​ بعد لقائه رئيس مجلس ​القضاء​ الأعلى وأعضاء المجلس في مكتب القاضي ​سهيل عبود​ أن "زيارته تأتي في إطار التعبير عن التضامن الكامل مع ​السلطة​ القضائية"، قائلا: "جئت اليوم للتعبير عن تضامني الكامل كوزير للعدل وقاض ومواطن مع السلطة القضائية، إزاء ما تتعرض له من حملات تجن وإفتراءات، واستهجنت التعدي غير المبرر الذي طال النائبة العامة الإستئنافية في ​جبل لبنان​ القاضية ​غادة عون​ في أثناء أدائها رسالتها القضائية داخل ​قصر العدل​ في ​بعبدا​، وقد أبلغت مجلس القضاء وقوفي إلى جانب القضاء و​القضاة​ صونا لكرامتهم وتحصينا لاستقلاليتهم، وأغتنمها فرصة لأهيب بالجميع تقدير الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، والابتعاد عن أي تصرف من شأنه النيل من كرامة القضاء الذي هو للمواطنين، وبحق، خشبة الخلاص والملاذ الأخير".

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