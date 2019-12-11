وفد طلابي لبناني فرنسي يزور ادارة الكوارث جنوباً مطلعاً على منجزاتها

زار وفد طلابي مشترك من الجامعة المعمارية في ​باريس​ بللفيل والجامعة ال​لبنان​ية قسم التخطيط الحضري برئاسة الدكتور ايلي خطار، أمانة سر لجنة إدارة الكوارث والأزمات في محافظة لبنان الجنوبي. حيث قدمت امينة سر اللجنة منى ناصر شرحاً مفصلاً عن المنجزات وخططها في اطار الاستعداد والاستجابة منذ العام 2015 وحتى اليوم لا سيما في ​مدينة صيدا​ القديمة التي شكلت موضوع ورشة العمل التي يجريها فريقي طلاب الجامعة تحت عنوان "ادارة المخاطر ضمن نطاق حضري وتراثي" في ​بلدية صيدا​ .

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