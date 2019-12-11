توقيف شخص يبيع اغلفة ادوية ووصفات طبية لأشخاص بغية حصولهم على تعويضات مالية

أعلنت المـديرية العـامة لقـوى الامـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة انه توافرت معلومات لدى ​مفرزة استقصاء الجنوب​ في وحدة الدرك الإقليمي عن قيام شخص في ​مدينة صور​ بجمع اغلفة ادوية فارغة وتنظيم وصفات طبية لآخرين دون ان يقوموا بزيارة الأطباء، ومن ثم بيعها لهم مقابل مبالغ مالية اقل من قيمتها الحقيقية، بحيث يعمد المستفيدون لاحقا الى تقديم هذه الوصفات الطبية مع الاغلفة الى الجهات الضامنة والحصول على تعويضات ماليّة غير مستحقة.بنتيجة المتابعة الحثيثة، توصلت هذه المفرزة الى تحديد هوية المشتبه به ومكان اقامته.

بناء عليه، داهمت دورية من المفرزة المذكورة مكان اقامته في مدينة صور، وتمكنت من توقيفه، وهو لبناني من مواليد عام 1965.

وضبطت في منزله كمية كبيرة من اغلفة الادوية بالإضافة الى دفاتر مدوّن عليها أسماء المرضى مع الادوية العائدة لكل منهم.

سلم مع المضبوطات الى ​مفرزة صيدا القضائية​ في وحدة ​الشرطة القضائية​ للتوسع بالتحقيق معه، بناء على إشارة ​القضاء​ المختص.