عطالله عن قضية القاضية عون: مشهد اليوم دليل على نية البعض ضرب القضاء

أكد وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال ​غسان عطالله​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "صور الأحزاب التي تستغل الحراك لأهداف فتنوية للاستمرار بالفساد باتت واضحة ومشهد اليوم دليل على نية البعض ضرب ​القضاء​ عبر التهجم على القاضية ​غادة عون​ التي تكافح الفساد فشتم ​رئيس الجمهورية​ والانقلاب على نتائج ​الانتخابات​ واستنزاف ​الجيش​ والتطاول على القضاء كلها أمور تأتي في سلة واحدة".

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