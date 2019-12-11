المعتصمون في ساحة الشهداء اطلقوا مناطيد في سماء المنطقة

أطلق المعتصمون في ​ساحة الشهداء​ عددا من المناطيد الضوئية في سماء المنطقة، بدعوة من حملة "بدنا وطن". ترافق ذلك مع هتافات تدعو لاستمرار التحركات المطلبية حتى تلبية كل الشعارات التي تم رفعها منذ انطلاقة الحراك.

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