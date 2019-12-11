عقل: ما قام به حبيش بقصر العدل في بعبدا جرم على القضاء أن يحاسبه عليه

علق عضو المكتب السياسي لـ"التيار الوطني الحر" وديع عقل على ما قام به عضو كتلة "المستقبل" النائب هادي حبيش في قصر العدل في بعبدا بعد توقيف رئيسة هيئة ادارة السير هدى سلوم، معتبراً أن "ما قام به حبيش هو تحقير للقضاء ولا نعرف سببه لأن القاضية غادة عون قامت بالاجراءات القضائية اللازمة في ملف النافعة".
وفي حديث تلفزيوني، لفت عقل إلى أن " امن الدولة مشكورين، حيث قاموا بتحقيقات ممتازة والموضوع لا يقتصر على توقيف سلوم بل هناك 11 موقوفا"، مشيراً إلى أن "ا قام به حبيش تصرف سيء جدا خاصة أنه اولا نائبا عن الأمة وثانيا محامي ومن المعيب التهجم على مؤسسة قضائية وننتظر موقفا حازما عن مجلس القضاء الاعلى"، مؤكداً أنه "يجب الادعاء على حبيش بجرم تحقير السلطة القضائية ولا أعلم علاقته مع سلوم".
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