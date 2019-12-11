الداخلية: لا يوجد ما يسمى مصدر عسكري يصدر تصريحات تنسب الى قوى الامن

اكدت ​وزارة الداخلية والبلديات​ في بيان، أن "المرجع الوحيد المخول إصدار بيانات باسم المديرية العامة ل​قوى الامن الداخلي​ هي شعبة العلاقات العامة.

وبالتالي، لا يوجد ما يسمى "مصدر عسكري" يصدر تصريحات تنسب الى قوى الامن الداخلي".

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