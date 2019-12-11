مجلس الشيوخ الأميركي يصوت لصالح فرض عقوبات على تركيا

صوّت ​مجلس الشيوخ الأميركي​ لصالح فرض عقوبات على ​تركيا​. وكان مجلس النواب الأميركي قد أقر تشريع عقوبات واسعة على تركيا في وقت سابق من هذا العام. وقدم أعضاء مجلس الشيوخ مشاريع قوانين عديدة في أعقاب التوغل العسكري التركي في شمال سوريا، وشراء تركيا منظومة صواريخ S400 الروسية.

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