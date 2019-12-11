تطور جديد في دعوى إعلان قداسة البطريرك اسطفان الدويهي

أبلغ مجمع القديسين في روما، بعد مرور دعوى إعلان قداسة البطريرك إسطفان الدويهي بمراحلها التمهيدية، والموافقة على شرعيتها أو ما يسمى (Validité) ، وانتقالها الى مرحلة "Ufficio Revisa" التي يتم خلالها الإهتمام بالتدقيق في فحوى الدعوى ، مؤسسة البطريرك إسطفان الدويهي أمس بأن على الدكتور فؤاد فياض الذي كان قد صرّح شفهياً بشهادته بأن صاحبة الشفاء قد شفيت تماماً ابتداءً من 27 ايلول 2013 لثمانية معاينات طبية متكررة في عيادته حتى 16 كانون الثاني 2017، ارسال ​تقرير​ طبي مكتوب ومفصّل عن طريقة معاينتها من قبله ونتيجة المعاينة ، وذلك عن كل زيارة قامت بها صاحبة الشفاء في عيادته لإرسالها فيما بعد مختومة ومترجمة الى مجمع القديسين في روما كملحق خاص للدعوى.

وأمل طالب دعوى إعلان قداسة البطريرك الأب بولس القزي من المؤمنين متابعة الصلوات والدعاء لإعلان البطريرك الدويهي طوباوياً .

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