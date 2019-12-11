لو دريان: المساعدات الدولية للبنان مرهونة بحكومة موثوقة تنفذ اصلاحات

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لو دريان أن "المساعدات الدولية ل​لبنان​ مرهونة ب​حكومة​ موثوقة تنفذ اصلاحات"، مشيراً الى أنه "على المسؤولين اللبنانيين تغليب المصلحة الوطنية على مصالحهم الشخصية".

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