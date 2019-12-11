الحريري: الخروج من الأزمة يستوجب الإسراع بتأليف حكومة اختصاصيين

توجه رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​ بـ"الشكر ل​فرنسا​ و​الأمم المتحدة​ على دعوتهما مجموعة الدعم الدولية ل​لبنان​ للاجتماع في ​باريس​ اليوم، كما لكل أصدقاء لبنان وأشقائه وممثلي المؤسسات الدولية الذين شاركوا في الاجتماع وعبروا عن حرصهم على مساعدة لبنان للخروج من ​الأزمة​ الاقتصادية الحادة التي يواجهها"،مؤكداً أنه "أخذ علما بالبيان الختامي الذي صدر عن المجموعة".

ورأى أن "الإسراع بتأليف حكومة اختصاصيين تشكل فريق عمل متجانسا وذات مصداقية مؤهل لتقديم اجابات على تطلعات اللبنانيين بعد 17 تشرين الاول، إعداد خطة إنقاذية على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والنقدية والمالية والانتاجية وتطبيق هذه الخطة بالدعم الكامل من اشقاء لبنان وأصدقائه في ​المجتمع الدولي​، ومن المؤسسات المالية الدولية، والصناديق العربية".