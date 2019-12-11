مسؤول مصري: الجيش المصري يتسلح ويتدرب لمنع إشعال الحروب

أكد الخبير العسكري المصري ​اللواء​ سمير راغب، أن "الأنشطة التدريبية وبرامج تسليح ​الجيش المصري​ هدفها أمن الحدود البرية والمجال الجوي والحدود البحرية بعمق ​المياه​ الاقتصادية"، منوهاً أن "حسابات القوى العسكرية من تسليح وتدريب وكفاءة قتالية وقيادة وسيطرة تضع ​القوات البحرية المصرية​ في المركز السادس عالميا متفوقة على كافة دول جنوب وشرق المتوسط".

ولفت إلى أن "هذا يعكس عنصرا هاما في العقيدة العسكرية المصرية، أن الجيش المصري يتسلح ويتدرب من أجل منع الحروب وليس إشعالها"، مشيراً إلى أن "هدف تدريبات القوات البحرية المصرية مع الدول الأخرى هو تأمين السواحل والأهداف الاستراتيجية ضد أعمال ​الإرهاب​، والقرصنة البحرية، والسطو والتخريب سواء من قبل دول أو فواعل عنيفة من غير الدول".