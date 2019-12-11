النشرة: الجهات المختصة تابعت تمشيط المناطق التي حررها الجيش السوري بريف درعا

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ بأن "الجهات المختصة تابعت تمشيط المناطق التي حررها ​الجيش السوري​ في ​ريف درعا​ الشرقي بالتعاون مع وحدات الهندسة وعثروا على أسلحة وألغام متفجرة و​سيارة مفخخة​ وخزانات دراجات نارية معبأة بمواد متفجرة من مخلفات الإرهابيين بين بلدتي المسيفرة وأم ولد بريف الشرقي وتواصل الجهات المختصة تطهير المنطقة من ​الاسلحة​ والالغام بهدف تأمنيها من اجل عودة الاهالي اليها".

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