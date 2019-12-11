ألكسندر لافرينتيف دعا لرفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا

دعا المبعوث الرئاسي الروسي إلى ​سوريا​، ​ألكسندر لافرينتيف​، إلى "رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا سواء من الدول الأوروبية أو من ​الولايات المتحدة​، لأن هذا أولاً غير قانوني، وثانيا سيساعد ليس فقط على استعادة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية بين الدول أي سوريا و​أوروبا​ والولايات المتحدة، بل وعلى إعادة بناء سوريا وانتعاشها، ورفاهية السوريين".

وأكد أنه "من الصعب أن نتحدث عن عودة اللاجئين، إذا لم تتوفر الظروف اللازمة في أماكن عيشهم"، مشيراً إلى أن "الإدارة في سوريا يجب أن تكون مركزية، ويمكن السماح بعناصر معينة من الحكم الذاتي، ويجب مناقشتها وتطبيقها، إذا لزم الأمر"، لافتاً إلى "إننا نعتقد أنه يجب مناقشة هذه القضية ووضع اللمسات الأخيرة عليها عند صياغة ​دستور​ جديد".