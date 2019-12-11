دعا المبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، إلى "رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا سواء من الدول الأوروبية أو من الولايات المتحدة، لأن هذا أولاً غير قانوني، وثانيا سيساعد ليس فقط على استعادة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية بين الدول أي سوريا وأوروبا والولايات المتحدة، بل وعلى إعادة بناء سوريا وانتعاشها، ورفاهية السوريين".
وأكد أنه "من الصعب أن نتحدث عن عودة اللاجئين، إذا لم تتوفر الظروف اللازمة في أماكن عيشهم"، مشيراً إلى أن "الإدارة في سوريا يجب أن تكون مركزية، ويمكن السماح بعناصر معينة من الحكم الذاتي، ويجب مناقشتها وتطبيقها، إذا لزم الأمر"، لافتاً إلى "إننا نعتقد أنه يجب مناقشة هذه القضية ووضع اللمسات الأخيرة عليها عند صياغة دستور جديد".
كانت هذه تفاصيل خبر ألكسندر لافرينتيف دعا لرفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.