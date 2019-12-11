رئيس وزراء إيطاليا دعا الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف إزاء الانتهاكات التركية شرقي المتوسط

دعا رئيس الوزراء الإيطالي ​جوزيبي كونتي​، إلى "موقف أوروبي إزاء انتهاكات ​تركيا​ للمياه الاقتصادية شرقي المتوسط، واتفاقات ​أنقرة​ مع ​حكومة​ الوفاق الوطني في ​ليبيا​"، مشيراً إلى أن "مسألة احترام تركيا للسيادة والحقوق السيادية على المناطق الاقتصادية الخالصة لجميع البلدان المجاورة لها يمكن أن تبرز في مناقشات ومقررات القمة الأوروبية في ​بروكسل​".

ولفت إلى ان "هذه المسألة التي سبق أن تناولتها القمم الأوروبية في يونيو وأكتوبر الماضيين وفي عام 2018 أيضا، تبرز الآن ليس على خلفية تدخل أنقرة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص فحسب، بل إثر المذكرتين اللتين وقعتهما تركيا مع حكومة الوفاق الليبية أخيرا بشأن ​الأمن​ وتحديد المناطق الاقتصادية الحصرية"، مشددا على "أهمية أن يعيد ​المجلس الأوروبي​ تأكيد دعمه للدول الأعضاء المطلة على شرق ​البحر المتوسط​ والمطالبة بالاحترام الكامل للقانون الدولي" موضحا أن "​إيطاليا​ تواصل مساندتها للدعم الأوروبي لقبرص في هذا الشأن".

من جهة أخرى، أشار كونتي إلى أنه "من الضروري بالقدر نفسه ألا تترجم هذه المواقف التي أشار إليها على أنها تأييد لإبطاء العملية السياسية من أجل استقرار ليبيا وتأجيل ​مؤتمر برلين​ الذي ندعمه".