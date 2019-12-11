السفير النمساوي في طهران: وعود الاتفاق النووي يجب ان تتحقق

اكد السفير ​النمسا​وي في ​طهران​ شتيفان شولتز ان "النمسا ترغب كثيرا بالحفاظ على ​الاتفاق النووي​"، لافتا الى ان "وعود الاتفاق يجب ان تتحقق"، مشيراً إلى أن "​الحكومة​ النمساوية ترغب كثيرا بالحفاظ على الاتفاق النووي وترى بان وعود الاتفاق يجب ان تتحقق".

وحول زيارته الى مدينة سنندج أوضح أن "هدفنا الاساس من زيارة مدينة سنندج هو التعرف على مجالات العمل المختلفة وان نوفر الارضية للتعاون بين ​فيينا​ و​كردستان​ بناء على الطاقات المتاحة".