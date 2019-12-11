اعلن وزير الدفاع الاميركي ​مارك إسبر​، ان "لدى ​الولايات المتحدة​ ما بين 500 و600 جندي في ​سوريا​ وتهدف الى التأكد من حرمان ​تنظيم داعش​ الوصول إلى ​النفط​"، مشيراً الى ان "الهجوم التركي الاخير على شمال شرقي سوريا عقّد الأوضاع هناك"، مشددً على ان "جهود طهران لزعزعة اسقرار المنطقة زادت في الاشهر الاخيرة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دفاع اميركا: هدف جنودنا في سوريا حرمان وصول تنظيم داعش إلى النفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.