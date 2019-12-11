مسؤول ايراني: حققنا انجازات كبرى باعتبارات قليلة

أكد مساعد قائد ​الجيش الايراني​ في الشؤون التنسيقية الادميرال ​حبيب الله سياري​ ان "نظرتنا نحو الداخل حيث نصنع معداتنا محليا"، قائلا "تمكنا بأقل الاعتمادات من تحقيق انجازات كبرى في مجال تصنيع احدث المعدات الدفاعية واكثرها تعقيدا".

واعتبر أن "الاعتماد على الذات في مجال تصنيع المعدات أهم انجاز للثورة في المجال الدفاعي"، مشيراً إلى أنه "منذ بداية ​الثورة​ كانت جميع الجهود منصبة على ان نقف على أقدامنا سواء في مجال الكوادر الانسانية وسواء في مجال المعدات"، مؤكداً أن "نظرتنا نحو الداخل، حيث نصنع معداتنا داخل البلاد".

ولفت إلى انه "نظرا للهمة والحمية والتضحيات و​المقاومة​ والإدارة والرغبة لدى شبابنا ومتخصصينا وقادتنا، تمكنا وبأقل الاعتمادات من تحقيق انجازات كبرى في مجال تصنيع احدث المعدات الدفاعية واكثرها تعقيدا، سواء في البر والبحر والغواصات والجو بما في ذلك مختلف انواع ​السفن​ الراجمة والمدمرات والغواصات الخفيفة وشبه الثقيلة والمقاتلات وانواع الدبابات و​الصواريخ​ و​الرادارات​ والطوربيدات".