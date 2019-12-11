السيسي يلتقي ديبي ويؤكدان على أهمية مكافحة الإرهاب

استقبل الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​، الرئيس التشادي ​إدريس ديبي​ على هامش أعمال ​الدورة​ الأولى لمنتدى ​أسوان​ للسلام والتنمية المستدامة. وتطرق الجانبان إلى "تطورات الأوضاع الإقليمية، والجهود المشتركة ل​مكافحة الإرهاب​ والفكر المتطرف، حيث تم التوافق حول مواصلة التشاور والتنسيق المشترك بشأن تلك القضايا، بما فيها الأوضاع في منطقة الساحل، لاسيما في ضوء ​الرئاسة المصرية​ الحالية للاتحاد الإفريقي".

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