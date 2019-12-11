بومبيو يؤكد أن ترمب حذر موسكو من أي تدخل









اسماء السيد - واشنطن: أكد وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الاربعاء أن الرئيس دونالد ترمب حذر شخصيا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أي "تدخل" لموسكو في الانتخابات الاميركية، رغم نفي لافروف.

وصرح بومبيو في مؤتمر صحافي في واشنطن "ليس هناك أدنى شك في ان الرئيس ترمب قال بوضوح، خلال الاجتماع الذي عقده مع الوزير لافروف وسائر الوفد الروسي، أنه يعتبر شخصيا مع اميركا عموما أن تدخلهم في انتخاباتنا أمر مرفوض".

واستقبل ترمب لافروف الثلاثاء في المكتب البيضوي بعيدا من الاعلام.

ونقل البيت الابيض لاحقا ان ترمب "حذر من اي محاولة تدخل لروسيا في الانتخابات الاميركية". وفي تغريدة ارفقها بصورة تظهره جالسا فيما يقف ضيفه الروسي الى جانبه، اكد ترمب انه تطرق في هذا "الاجتماع الجيد جدا" الى "التدخل في الانتخابات".

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ويأتي هذا الموقف الواضح والصارم بعدما قلل ترمب من اهمية الاتهامات التي ساقتها الاستخبارات الاميركية بحق موسكو لجهة تدخلها في انتخابات 2016 الرئاسية والتي فاز فيها.

لكن وزير الخارجية الروسي سرعان ما نفى تلقيه تحذيرا مباشرا من ترمب، وصرح للصحافيين إثر زيارته لواشنطن "الواقع اننا لم نتحدث حتى عن الانتخابات".

ورد بومبيو الاربعاء ساخرا "ليس ذلك ما عكسه بالضبط هذا الاجتماع كما اتذكر"، علما انه حذر في مؤتمر صحافي مع لافروف من أي تدخل جديد في انتخابات 2020 الرئاسية.

ولا تزال هذه الاتهامات ترخي بظلالها على العلاقات بين البلدين رغم نية التقارب التي عبر عنها ترمب ولافروف.