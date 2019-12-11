شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن: منتدى أسوان للسلام والتنمية يصنع فارقا ملموسًا فى حياة الشعوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد حزب حماة الوطن بمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة الذى يعقد على مدار يومين بمدينة أسوان بمشاركة ممثلين عن 48 دولة أفريقية، بالإضافة إلى حضور ممثلين عن كل من: اليابان، إنجلترا، روسيا، السويد، ألمانيا، بلجيكا، كندا.

قال الفريق جلال الهريدى رئيس حزب حماة الوطن، إن منتدى أسوان أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا فى فبراير الماضى ليكون منصة إقليمية وقارية يجتمع فيها قادة السياسة والفكر والرأى وصناع السلام وشركاء التنمية لبحث آفاق الربط بين السلام والتنمية بشكل مُستدام، وبما يصنع فارقًا ملموسًا فى حياة الشعوب، ويبث الأمل فى نفوسهم والمنتدى فرصة كبيرة لمناقشة قضايا السلم والأمن فى أفريقيا خصوصًا فى منطقة الساحل التى تصاعد فيها خطر التنظيمات الإرهابية، وكذلك استراتيجيات الدول لمواجهتها، بالإضافة إلى مبادرة إسكات البنادق ومنع الصراعات، وآليات جعل السلام مستديمًا والاهتمام بدور المرأة الأفريقية

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واضاف رئيس الحزب أن مصر دائمًا تولى أهمية كبرى للقارة الأفريقية، حيث انعكس ذلك خلال رئاستها للاتحاد، عندما أدخلت على سبيل المثال لا الحصر، اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية حيز النفاذ والإعداد والترتيب لعدد من القمم العالمية، مثل قمة ( روسيا– أفريقيا ) وقمة ( الصين- أفريقيا ) وقمة ( اليابان _ أفريقيا ) "التيكاد 7" فضلا عن المشاركة الفعالة فى القمم والاجتماعات التى عقدت مع مجموعة الدول الصناعية، والتى دفعت مصر خلالها، أجندة العمل الأفريقى، والدفاع عن مصالح القارة كما تبذل جهود كبيرة لصون السلم والأمن وتحقيق الاستقرار فى القارة الأفريقية ككل، وتنخرط بفاعلية فى تلك الجهود، سواء من خلال الحرص على المشاركة فى غالبية بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام بالقارة، أو من خلال رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي

وأثنى الهريدى على تاكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال كلمته بالمنتدى على ضرورة تكاتف كافة الجهود الإقليمية والدولية لدعم أمن واستقرار القارة الأفريقية، استنادًا إلى مبدأ سيادة الدول والدور المحورى للحكومات فى صياغة اتفاقيات السلام وخطط التنمية وفقًا للأولويات بما يضمن الأمن والاستقرار اللازمين لاستدامة التنمية.