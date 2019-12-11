شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تنظم ورشة تدريبية مجانية لصحفيى الإسكندرية والبحيرة ومطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة التدريب وتطوير المهنة بنقابة الصحفيين، عن عقد ورشة تدريبية مجانية حول "مهارات الديسك"، يحاضر فيها الكاتب الصحفى محمد الدسوقى، وذلك بالتنسيق مع النقابة الفرعية بالإسكندرية.

وأشارت اللجنة، فى بيان لها، إلى فتح باب الاشتراك أمام الزميلات والزملاء بمحافظات الاسكندرية والبحيرة ومطروح، موضحة أن ذلك يأتى فى إطار خطتها التى تهدف إلى تطوير الأداء المهنى للصحفيين فى كافة مجالات وأنماط الصحافة الورقية والإلكترونية.

وتتضمن الدورة برنامجًا عمليًا لاكتشاف مهارات الكتابة، واستخدامات حروف الربط وأفعاله وتعبيراته، خصائص الكتابة الإخبارية والكتابة التحليلية وتطبيقاتها، وأساليب صياغة التحقيق والحوار الصحفى، ومعالجة الأرقام فى الكتابة الصحفية، ومهارات اختيار العناوين، وتحديد مجالاتها، وأنواعها، وطرق صياغتها والأخطاء اللغوية والفنية والمهنية الشائعة فى الكتابة الصحفية، والتدريب على التخطيط المسبق لإنتاج المواد الصحفية.

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كما تتضمن الورشة: خصائص "الكتابة الإنسانية" ومجالاتها وتطبيقاتها، وفنون كتابة "الفيتشر" وأساليب كتابة المقدمات الصحفية والمقارنة بينها، وأنواع المقال الصحفى، وخصائص كل نوع، وطرق كتابته، وقواعد كتابة كل من "التقرير الشخصى"، و"البروفايل" مقارنة مع "السيرة الذاتية"، بالإضافة إلى قواعد اللغة العربية التى يحتاج إليها الصحفى، لضمان السلامة اللغوية، والصحة المنطقية ودقة المعلومات فى الكتابة الصحفية.

وأوضحت اللجنة أن الدورة مجانية لجميع الزميلات والزملاء، كما يحصل المشارك عقب نهاية الدورة على شهادة معتمدة من النقابة.

وتنعقد الورشة على مدار 4 أيام متتالية، فى محافظة الإسكندرية، وذلك اعتبارًا من 23 إلى 26 ديسمبر الجارى، من الساعة الواحدة ظهرًا إلى الرابعة عصرًا.