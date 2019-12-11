شكرا لقرائتكم خبر عن أفريقية النواب: الإقبال على منتدى أسوان اعترافا بدور مصر برئاسة الاتحاد الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إن الإقبال على المشاركة بمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة بأفريقيا، يعد اعترافًا بما قامت به مصر خلال سنة رئاسة الاتحاد الأفريقى وما ستقوم به خلال السنوات القادمة، لاسيما وأنه يعتبر كمنصة إقليمية وقارية تجمع قادة السياسة والفكرة والرأى وصناع السلام وشركاء التنمية للربط بين السلام والتنمية بشكل مستدام بما يصنع الأمل فى نفوس الشعوب.

وثمن رضوان، فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام المنتدى حول ضرورة تكاتف كافة الجهود الإقليمية والدولية لدعم أمن واستقرار القارة الأفريقية، وأن مواجهة تلك التحديات والمشكلات تتطلب تضافر كافة جهود الدول الأفريقية استنادًا إلى المبدأ الأفريقى الراسخ، "الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية، مؤكدًا أن أفريقيا نجحت فى صياغة أجندة التنمية 2063 التى تلبى أهدافها احتياجات أبناء القارة، كما اعتمد الاتحاد الأفريقى مبادرة إسكات البنادق بحلول عام 2020 .

وأشاد رضوان، بتصريحات الرئيس التى أكد فيها أن مصر تؤمن بأن السبيل الأمثل لإقرار السلام والاستقرار فى القارة الأفريقية، وفى العالم، هو العمل على معالجة الأسباب الجذرية للمشكلات التى تهدد السلم والأمن، ومنع نشوب النزاعات والأزمات فى المقام الأول، لاسيما من خلال وسائل الدبلوماسية الوقائية والوساطة لتسوية الخلافات التى قد تنشأ بين الدول.

Advertisements

وأشار رضوان، أيضا بكلمة الرئيس عن توافر الإرادة السياسية لدى قادة الدول الأفريقية لحل النزاعات القائمة وتحصين الشعوب والدول من أية حروب ونزاعات ومخاطر مستقبلية إنما يؤكد التزام دولنا بتحقيق النهضة الشاملة التى صاغت خطتها دول القارة .

وقال رضوان، إن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين بأفريقيا فى دورته الأولى يهدف لتعزيز التعاون الأفريقى المشترك، وسيتم خلاله استعراض ومناقشة الجهود الأفريقية والدولية لتثبيت دعائم السلام والاستقرار فى أفريقيا وإنهاء كافة أشكال النزاعات وتحقيق أهداف مبادرة الاتحاد الأفريقى بإسكات البنادق فى أرجاء القارة بحلول عام 2020، وسبل مواجهة التحديات التى تواجه القارة الأفريقية.

وأوضح رضوان، أن المنتدى يأتى فى إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، بمشاركة ممثلين عن 48 دولة أفريقية بالإضافة إلى حضور ممثلين عن كل من: اليابان، إنجلترا، روسيا، السويد، ألمانيا، بلجيكا، كندا، ويشارك فى المنتدى رؤساء دول وحكومات ومسئولون من الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، والخبراء للتباحث بشأن التحديات والفرص التى تواجهها القارة ووضع التوصيات الكفيلة بالتعامل معها.