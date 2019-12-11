شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم المعارضة التركية يفضح أردوغان: فوائد ديونه بلغت 173 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقل موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، عن زعيم المعارضة التركية، كمال كليتشدار أوغلو، تأكيده أن مليونين و136 ألف مواطن تركي تقل رواتبهم الشهرية عن 2020 ليرة تركية، وذلك نتيجة لسياسات حكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان، التي اعتمدت على الاستدانة من الخارج بفوائد كبيرة بلغت 173 مليارًا و55 مليون دولار، أثقلت كاهل المواطنين الأتراك.

زعيم المعارضة التركية قال – بحسب الموقع التابع للمعارضة التركية - إن تركيا بها 2 مليون و136 ألف شخص رواتبهم الشهرية تحت 2020 ليرة، وهناك 847 ألفًا و634 أرملة، يعولن أيتامًا، رواتبهن تحت ألف ليرة، وهناك 8 ملايين و647 ألفًا و283 شخصًا، راتبهم أقل من 673 ليرة، وهناك 6 ملايين و850 ألفًا و513 متقاعدًا، رواتبهم أقل من 2000 ليرة.

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وواصل زعيم المعارضة التركية هجومه على الحكومة التركية، مشيرا إلى أن من يأخذ دينًا يقبل الأوامر، وأنتم داينتم الدولة للخارج، وبالتالي تقومون بتقبل الأوامر، فأصبحت الفوائد التي دفعتها الدولة في الفترة من 2019 حتى 2020، 173 مليارًا و55 مليون دولار، وقمتم بدفع فوائد للمرابين في لندن، هل هذا يقبله ضميرك؟.