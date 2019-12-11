شكرا لقرائتكم خبر عن رؤساء لجان البرلمان يطالبون بحل مشكلات عجز الأطباء والعمال والمشروعات الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن المشكلات الصحية العاجلة فى مصر تتمثل فى عجز الأطباء والتمريض، وعدم وتوافر أسرة الرعاية المركزية بمختلف محافظات مصر، مؤكدا على أن هذه الملفات تمثل كابوس لنواب البرلمان.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة للرد على بيان الحكومة -الذى ألقاه رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب فى 8 أكتوبر الماضى، برئاسة السيد الشريف، وكيل أول المجلس.

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من جانبه قال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة: "الحكومة تأخذ تقارير البرلمان ولا بتبص عليها، ورئيس الوزراء لم يتناول فى بيانه أمام البرلمان خطته لخلق فرص عمل للشباب"، مشيرا إلى أن بعض المحافظين لا يعرفون شيئا عن مشروع قانون عربات الطعام المتنقلة من الأساس.

فيما، طالب النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بضرورة أن يتم حسم قضايا العمال والأحكام القضائية التى يحصلوا عليها، مثل عمال التشجير والصناديق الخاصة، قائلا: "العمالة المؤقتة وعمال التشجير أزمة كبيرة لابد من حلها من قبل الحكومة، والبرلمان بذل فيها جهود ولكن دون جدوي".