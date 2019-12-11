عن الصداقة المصرية الروسية.. رسومات بجدران المدارس في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ نقوش وجداريات بالمدارس عن الصداقة المصرية الروسية.

أكد صلاح ميرغنى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، تنفيذ ورش عمل لإعداد جداريات معبرة عن الصداقة المصرية الروسية بالتعاون مع توجيه عام التربية الفنية، وذلك في إطار الإعداد لفعاليات "عام التبادل الإنساني" بين مصر وروسيا لطلبة المدارس الحكومية.

وقال في بيان صحفي، إنه يجري تنفيذ الرسومات على جدران المدارس الحكومية بالميادين الرئيسية داخل المحافظة، حيث تعبر هذه الجداريات عن رموز من التراث المصري ورموز من التراث الروسي، كما يجري تنفيذ ورش العمل بمدرسة نجيب محفوظ الإعدادية بإدارة الداخلة التعليمية وبمشاركة طلبة وطالبات المدرسة، ويجري العمل الآن بمدرسة نجيب محفوظ الثانوية للبنات بإدارات الخارجة التعليمية، وبمشاركة عدد من طالبات المدرسة.

وأشار إلى أن فريق العمل من أسرة التربية الفنية والمدارس شاركوا بالمظهر المشرف واللائق والإبداع في هذا العمل الفني والذي يدعم أواصر الصداقة المشتركة بين البلدين.