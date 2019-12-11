الدنمارك تعتقل 20 شخصا في مداهمات لمكافحة الإرهاب

ذكرت الشرطة الدنماركية، في بيان، أنها نفذت عدة عمليات في مختلف أنحاء البلاد، اليوم الأربعاء، فيما يتصل باستعدادات محتملة لهجوم إرهابي له دوافع متشددة.

وقالت الشرطة إن عمليات المداهمة تلك أسفرت عن اعتقال نحو 20 شخصا يشتبه في أنهم كانوا يدبرون هجوما محتملا له دوافع متطرفة.

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وقال فليمينج دريجر، رئيس العمليات بجهاز المخابرات، في مؤتمر صحفي "تقديرنا أن هؤلاء الناس لهم دافع متشدد".

وأضافت أن المعتقلين كانوا يحاولون الحصول على متفجرات وأسلحة نارية لتنفيذ مخططهم الهجومي.