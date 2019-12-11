قتيل وعشرات الجرحى بهجوم على قاعدة أميركية في أفغانستان

قال مسؤولون أفغان ومن حلف شمال الأطلسي، إن تفجيرين انتحاريين قتلا شخصاً واحداً وأصابا أكثر من 60 آخرين في هجوم، اليوم الأربعاء، على قاعدة باجرام الأميركية الرئيسية في أفغانستان تم صده بعد اشتباكات استمرت نصف ساعة.
يأتي الهجوم في حين تسعى الولايات المتحدة لإحياء محادثات السلام المتعثرة مع مقاتلي حركة طالبان الذين يسيطرون على مساحة من الأراضي تتجاوز ما سيطروا عليه في أي وقت مضى منذ أن أطاحت بهم قوات التحالف من السلطة في 2001.
وقالت وزارة الدفاع في جورجيا في بيان، إن خمسة من جنودها أصيبوا في الهجوم. وأغلب المصابين من أفغانستان.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرين.
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وقالت وحيدة شاهكار المتحدثة باسم حاكم إقليم باروان حيث تقع القاعدة، "وقع اشتباك لمدة 30 دقيقة بين المهاجمين الذين كان من الواضح أنهم يريدون دخول القاعدة والقوات الأجنبية".
وفجر مهاجمان عربتين ملغمتين عند المدخل الجنوبي للقاعدة، بينما فتح خمسة آخرون النار.
وقالت شاهكار إنه لم يتضح حتى الآن عدد قتلى المهاجمين.
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