سقوط مقذوفات من داخل الأراضي اليمنية على مستشفى سعودي

أعلن الدفاع المدني السعودي، اليوم الأربعاء، أن فرقه باشرت عدداً من البلاغات بسقوط شظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر الميليشيا الحوثية من داخل الأراضي اليمنية على مستشفى الحرث العام في جازان، ومرافق مدنية بالقرب من المستشفى يرتادها المواطنون والمقيمون مما نتج عن ذلك تضرر السور الخارجي للمستشفى.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المقدم يحيى عبدالله القحطاني المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة جازان تأكيده على عدم وجود أي أضرار بشرية، حيث تمت مباشرة تنفيذ أعمال الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات.

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