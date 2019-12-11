مشاركة دولية واسعة في اجتماع أصدقاء السودان بالخرطوم

انطلقت في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الأربعاء، جلسات اجتماع أصدقاء السودان، برئاسة النرويج وبمشاركة بنك التنمية الأفريقي والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وعدد من الدول.
ووفقاً لما نقلته وكالة السودان للأنباء (سونا)، فإن تركيز الاجتماع ينصب على حشد وتنسيق الدعم من المجتمع الدولي لأولويات الحكومة الانتقالية التي تتوج بإجراء انتخابات في عام 2022.
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ونقلت عن بيان للاجتماع أن «أصدقاء السودان يدركون أن ميثاق سلام وتنمية محدد بين الحكومة والشركاء الدوليين يحسن كثيراً من فرص الانتقال لثلاث سنوات ناجحة، ويوسع فرص ضمان التنمية المستدامة في المستقبل».
وذكر البيان أنه من المتوقع أن تحدد المناقشات «أفضل طريقة لدعم المجموعة لأولويات حكومة السودان، بما في ذلك عملية السلام ودعم النمو الاقتصادي».
وذكر البيان أن اجتماع اليوم سيمهد المجال للمؤتمر الدولي لإعلان التبرعات المقرر عقده في منتصف عام 2020.
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