كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الدفاع الأمريكي: أتطلع لتخفيض قواتنا وسحبها من الشرق الأوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، إنه يتطلع لخفض القوات الأمريكية وسحبها من عدة مناطق بالعالم وحتى الشرق الأوسط لإعادة نشرها في أوروبا وآسيا، في إطار المواجهة مع القوى الكبرى.

وأوضح "إسبر"، خلال مؤتمر صحفي له، مساء الأربعاء، أن عدد القوات الأمريكية في شرق سوريا بين 500 و600 جنديا.

وأشار إلى أن القوات الأمريكية ستبقى حاليا في شرق سوريا من أجل هزيمة مستدامة لتنظيم داعش الإرهابي.

وأكد أنه لا بد من التحقيق إذا حصلت جرائم حرب في سوريا بعد دخول الجيش التركي، ولا بد من محاسبة المسؤولين عنها.