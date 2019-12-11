كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأسد": منظمة حظر الأسلحة الكيميائية زورت تقريرا عن الهجوم بالقرب من دمشق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن الوكالة الدولية لمراقبة الأسلحة الكيميائية قد زيفت وزورت تقريرًا عن هجوم بالقرب من العاصمة دمشق العام الماضي "لمجرد أن الأمريكيين أرادوا أن يفعلوا ذلك".

وجاءت تعليقات "الأسد" على قناة Rai News 24 الإيطالية، بعد أن عبر المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن ثقته في التقرير عن الهجوم المميت في سوريا.

وأيد فرناندو أرياس رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التقرير الصادر في مارس عن بعثة لتقصي الحقائق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي وجدت "أسبابًا معقولة" لاستخدام الكلور في هجوم قاتل على ضاحية دوما بشرق دمشق.

ولم تكن المهمة مكلفة بإلقاء اللوم على الهجوم، ولكن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ألقت باللوم على سوريا وشنت غارات جوية تأديبية. ونفت سوريا مسؤوليتها.

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ولقد تحدث "الأسد" في عن خطاب يزعم أنه عضو في فريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي نشره موقع ويكيليكس السري المسمى "تسرب ويكيليك".

وقال الأسد، متحدثًا بالإنجليزية، هذا ما فعلته الوكالة الدولية لمراقبة الأسلحة الكيميائية، ولقد قاموا بتزوير التقرير وتزويره، لمجرد أن الأمريكيين أرادوا أن يفعلوا ذلك".

وأضاف "لذلك، لحسن الحظ، أثبت هذا التقرير أن كل ما قلناه خلال السنوات القليلة الماضية، منذ عام 2013".

وقال الأسد عن التسريبات "لقد كنا على صواب، لقد كانوا مخطئين. هذا دليل، هذا دليل ملموس بشأن هذه القضية"، مضيفا أنه "مرة أخرى، فإن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية منحازة، ويجري تسييسها وأنها غير أخلاقية".