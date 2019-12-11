كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير ليبى لـ"الخليج 365": الرئيس السيسى يرغب فى إنهاء الأزمة الليبية بالطرق السلمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تطرق الرئيس عبد الفتاح السيسى للحديث عن الأزمة الليبية فى افتتاح منتدى أسوان الأول للسلام والتنمية المستدامة بأفريقيا، مؤكدا بأن الأزمة الليبية في طريقها للحل، وأن الحل سيكون "سلميا شاملا" للقضية وخلال شهور.

وأضاف الرئيس السيسي، أن مصر مستعدة لأن تتعاون ما أمكن لتقديم دعم شامل لمواجهة الإرهاب لأشقائنا في دول الساحل والصحراء.

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وفى هذا الصدد قال جمال أسعد خبير الشأن العربية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يرغب فى حل الأزمة الليبية بالطرق السلمية بعيدا عن التصادم العسكري.

وأضاف "أسعد"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الرئيس السيسى أراد توصيل رسالة للرأى العام العالمى أنه لايرغب فى النزاع العسكري، ولكن الوضع فى ليبيا يتفاقم بسبب تداخل أردوغان السافر في الشئون الليبية ورغبته فى محاصرة الحدود الغربية بين مصر وليبيا.

وأضاف جمال أن أردوغان يريد أن يسيطر على ليبيا حتى يستطيع أن يهدد أوروبا بأنه يستطيع أن يفتح باب الهجرة إلى الدول الأوروبية، بالتالى زيادة الضغط على أمريكا من أجل أن تغض النظر عن سلوكيات تركيا غير الصحيحة فى البحر المتوسط، فضلا عن الانقسام الداخلي بين أبناء البلد نهيك عن تدخل فرنسا وإيطاليا فى الأزمة الليبية مما يجعل صعوبة تحقيق انهاء الازمة الليبية فى الوقت الراهن.