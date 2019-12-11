الاتحاد الاروبي يقدم دعما ماليا بقيمة 101.7 مليون أورو للمغرب

أقر الإتحاد الأوربي حزمة مساعدات بقيمة 147.7 مليون دولار موجهة لعدد من بلدان شمال إفرقيا وفي مقدمتها المغرب، دعما لجهودها في مكافحة الهجرة السرية.

وسيحصل المغرب على حصة الأسد من هذا المبلغ عن طريق صندوق الإئتمان للطوارئ الموجه لإفريقا، وفق ما أوردته وسائل إعلام أوربية، مشيرة إلى أن الإتحاد قرر تخصيص 101.7 مليون يورو لدعم الجهود المغربية لمكافحة تهريب البشر وإدارة الهجرة غير النظامية ، وكذا لزيادة الوعي بين الشباب وعائلاتهم حول المخاطر التي تنطوي عليها محاولة عبور البحر الأبيض المتوسط.

كما تتضمن الخطة منح 17 مليون يورو لدعم المجتمعات والأطفال المستضعفين في ليبيا من خلال الوكالة الألمانية للتنمية (GIZ) واليونيسيف.وسيكثف يكثف الاتحاد الأوروبي دعمه لإعادة تأهيل المستشفيات والمدارس ومرافق المياه والكهرباء في أكثر من 50 بلدية ليبية.

كما ستخصص 24 مليون يورو لدعم العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين من ليبيا ، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ، لتوفير بدائل آمنة للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في ليبيا ، في سياق تزايد تعرض المهاجرين والمشردين داخلياً لآثار الصراع المستمر في البلاد.