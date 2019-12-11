ترامب يحذر روسيا من التدخل في انتخابات الرئاسة لـ2020

أعلن البيت الأبيض الأمريكي أن الرئيس، “دونالد ترامب”، حذّر وزير الخارجية الروسي “سيرغي لافروف” من أي تدخل لبلاده في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، المزمع إجراؤها، العام المقبل.

وجاء ذلك، بحسب بيان، صادر عن البيت الأبيض، حول اللقاء، الذي جمع “ترامب”، ووزير الخارجية الروسي، أمس الثلاثاء.

وأشار البيان نفسه إلى أن وزير الخارجية الأمريكي “مايك بومبيو”، ونظيره الروسي “لافروف” أطلعا “ترامب” على آخر تطورات العلاقات الأمريكية الروسية، وأن الأخير حذر روسيا من أي تدخلات في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

كما دعا “ترامب” روسيا إلى حل النزاع، القائم بينها وأوكرانيا، وفق البيان ذاته.

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وأكد ترامب خلال اللقاء ذاته دعمه للحد من التسلح العالمي، بما في ذلك روسيا والصين، وفق البيان، الذي ذكر كذلك أن ترامب والوزير الروسي ناقشا كذلك ضرورة اتخاذ خطوات متبادلة مع روسيا بخصوص الروس، والأمريكان المعتقلين بالبلدين.

وأوضح البيان نفسه أن “ترامب حثّ روسيا على دعم الولايات المتحدة بخصوص منع إيران من تطوير أسلحة نووية، وضمان خلو كوريا الشمالية منها”.

وأضاف المصدر أن اللقاء ذاته أشار إلى أهمية العلاقات مع الصين، والاتفاقية التجارية، التي ستوقع بينها والولايات المتحدة.

وأجمعت وكالات الاستخبارات الأمريكية على اتهام موسكو بالتدخل في الانتخابات الرئاسية، التي فاز فيها “دونالد ترامب” العام 2016. وبرزت، أخيرا، شبهات بأن روسيا قد تتدخل مجددا في انتخابات 2020.