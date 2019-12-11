شيشاوة.. ستة مصابين في حادث اصطدام حافلة وشاحنة في الطريق السيار

خلفت حادثة سير في الطريق السيار، الرابط بين مراكش، وأكادير، عددا من الضحايا، مساء أمس الثلاثاء، بعد اصطدام حافلة لنقل الركاب، وشاحنة.

وحسب مصادر محلية، فإن حوالي 6 أشخاص أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة، نقلوا على إثرها إلى قسم المستعجلات في المركز الاستشفائي محمد السادس في شيشاوة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الحادث تسبب في خسائر مادية كبيرة في صفوف الحافلة، وشاحنة من الحجم الكبير، بالإضافة إلى هلع وسط الركاب.

وعرف مكان الحادث استنفارا لمختلف السلطات المحلية، وعناصر الدرك الملكي، التي فتحت تحقيقا حول الحادث، لتحديد المسؤوليات.