قوة الشباب.. مجلة “تايم” تختار الطفلة/الناشطة غريتا تونبرغ شخصية عام 2019

أصبحت الناشطة السويدية الشابة “غريتا تونبرغ”، المدافعة عن المناخ، شخصية العام 2019، وفقًا لمجلة تايم الأمريكية، وتم الإعلان عن الموضوع، يوم الأربعاء، على الهواء في برنامج Tudey على قناة NBC التلفزية.

وكما هي العادة، في شهر دجنبر، يعلن محررو مجلة “تايمز” عن شخصية العام، مع وضع صورته على غلاف المجلة، حيث أتى الدور هذه السنة على المراهقة السويدية، التي لا يتجاوز عمرها 16 سنة، والتي يتابعها 2,7 شخص على “تويتر”.

وفي شتنبر الماضي، وجهت تونبرغ رسالة قوية إلى زعماء العالم خلال قمة الأمم المتحدة من أجل المناخ في نيويورك، بخصوص أزمة الاحتباس الحراري.

وقالت “تونبرغ” في خطبتها المؤثرة “سنراقبكم.. هذا كله خطأ، لا ينبغي أن أكون هنا، يجب أن أعود إلى المدرسة، على الجانب الآخر من المحيط”.

Advertisements

وأضافت المتحدثة نفسها أن “السياسات الضرورية لتوقيف تغير غير موجودة اليوم، على الرغم من حقيقة أنه يمكنك سماعها من قادة العالم، أعتقد أن الخطر الأكبر لا يتمثل في عدم التقاعس عن العمل، ولكن في حقيقة أنه عندما يقول السياسيون إن هناك شيئًا ما يتم القيام به، فإنه لا يتم عمليا أي شيء، باستثناء الحسابات الذكية، والعلاقات العامة”.

ولا توجد معايير محددة لمنح هذا اللقب، لكنه يمنح عادة للشيخ، الذي كان له خلال العام المنتهي أكبر تأثير في المجتمع، بغض النظر عما إذا كان إيجابًا أم سلبيًا.

وكان من بين المشاركين في الاجتماع رؤساء دول، وحكومات، ووزراء، ورجال أعمال، وخبراء، وممثلي منظمات عامة، وناشطين في مجال البيئة.