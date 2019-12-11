كفر مندا: زيدان يستأنف للعليا بشأن الانتخابات المحلية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدّم المرشح لرئاسة مجلس كفر مندا المحلي، علي خضر زيدان، اليوم الأربعاء، استئنافًا للمحكمة العليا ضد قرار المحكمة المركزية في حيفا، الذي أصدرته يوم 28 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ورفضت بموجبه استئناف زيدان، الذي طعن فيه بنتائج الانتخابات المحلية التي جرت يوم 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2018.

وطلب زيدان من المحكمة العليا منحه حق الاستئناف على قرار المحكمة المركزية في حيفا بشأن نتائج الانتخابات المحلية التي أفرزت فوز مؤنس عبد الحليم برئاسة المجلس المحلي بفارق 26 صوتا، يوم 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2018.

وقال زيدان في حديث سابق لـ"عرب 48": "نحن نتعامل مع قرارات المحكمة بشكل حضاري وعقلاني ومتزن من خلال ضبط الأمور وحفظ الأمن والأمان في كفر مندا، وهذا ما قلناه لجمهورنا، إذا كان القرار لصالحنا فلن نستفز أحدا وإذا كان علينا فعلينا أن نصبر ولنا الحق أن نتوجه للمحكمة العليا. ومن جانبنا بعد بحث الموضوع، نرى أننا سنتوجه إلى المحكمة العليا وسنستمر في المسار القضائي حتى النهاية، لأننا على قناعة بوجود ثغرات كبرى في قرار الحكم من المحكمة المركزية، ولا نرى أن القرار حاسم ولم ينفذ توجيه قرار المحكمة العليا".