مصرع وجرح 23 حوثياً خلال تصدي المشتركة لهجومهم بالحديدة

الأربعاء 11 ديسمبر 2019

قتل وجرح 23 حوثيا، الأربعاء 11 ديسمبر /كانون الأول 2019، خلال تصدي القوات المشتركة لهجومهم في إحدى جبهات محافظة الحديدة، غرب اليمن.



وأوضحت مصادر عسكرية، أن 7 عناصر من مليشيات الحوثي لقوا مصرعهم وأصيب 16 آخرين ، خلال تصدي القوات المشتركة لهجمات شنتها مليشيات الحوثي على مواقع جنوب محافظة الحديدة.

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وأفادت مصادر طبية عن وصول جثث 7 قتلى و 16 جريحاً من مسلحي مليشيات الحوثي ، إلى مستشفيات محافظة الحديدة في اليومين الماضيين قادمة من الساحل الغربي.

وأضافت المصادر أن المليشيات أعلنت حالة الإستنفار حول عدد من المستشفيات ومنعت دخول المرضى من المواطنين إليها ، وخصصتها لإستقبال القتلى والجرحى من مسلحيها القادمين من الجبهة.

ومُنيت مليشيات الحوثي مؤخراً بخسائر مادية وبشرية فادحة ، جراء تصدي القوات المشتركة لهجمات واسعة تشنها المليشيات على مناطق متفرقة في جنوب محافظة الحديدة.